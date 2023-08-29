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Курс доллара на Мосбирже превысил 96 рублей

14:32 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 руб. впервые 16 августа текущего года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 13:36 мск, курс доллара поднялся до отметки 96,02 руб. (+0,74%).

К 13:38 мск доллар торговался на уровне 95,99 руб. (+0,7%). В то же время евро рос на 0,55%, до 103,76 руб., а юань прибавлял 0,73%, поднимаясь до 13,15 руб.

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