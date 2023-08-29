Вертолет ФСБ потерпел крушение в Челябинской области, все находившиеся на борту погибли
15:00 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолет рухнул около поселка Прудный в Челябинской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«Около поселка Прудный в лес упал вертолет, предварительно, принадлежащий ФСБ РФ. На борту находился только экипаж, он погиб», — сказал собеседник агентства.
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