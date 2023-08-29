ВС РФ поразили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции разгрузки у Дорожного в ДНР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска ракетным ударом поразили воинский эшелон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станции разгрузки возле Дорожного в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Дорожное Донецкой Народной Республики на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. Кроме того, в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ», — сказали в ведомстве.