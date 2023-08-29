Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций Запада с Шольцем, Макроном — Песков
16:00 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций Запада с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидерами других государств, вводивших эти рестрикции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я со своей стороны могу только подтвердить, что, действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями стран, которые эти санкции вводили», — сказал представитель Кремля. Так Песков прокомментировал публикацию газеты Bild, в которой был приведен диалог Макрона и Шольца после переговоров с Путиным в марте 2022 года. Лидеры Франции и ФРГ были удивлены тем, что президент РФ не упомянул санкции, введенные против Москвы.
НОВОСТИ
- 16:32 29.08.2023
- Минпросвещения РФ опровергло исключение Пушкина и Гоголя из заданий ЕГЭ по литературе
- 16:12 29.08.2023
- RuStore будет предустанавливаться на гаджеты в РФ даже при запрете от правообладателей ОС
- 15:32 29.08.2023
- Уровень зарплат у россиян должен расти — Путин
- 15:12 29.08.2023
- ВС РФ поразили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции разгрузки у Дорожного в ДНР
- 15:00 29.08.2023
- Вертолет ФСБ потерпел крушение в Челябинской области, все находившиеся на борту погибли
- 14:32 29.08.2023
- Курс доллара на Мосбирже превысил 96 рублей
- 14:12 29.08.2023
- Кремль приветствует слова Папы Римского о наследии России
- 14:00 29.08.2023
- Лондонской полиции при исполнении запретили оказывать "поддержку" ЛГБТ
- 13:32 29.08.2023
- Суд на Украине оправдал уклониста, сочтя указ Зеленского о мобилизации неконституционным
- 13:20 29.08.2023
- Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать