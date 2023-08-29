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RuStore будет предустанавливаться на гаджеты в РФ даже при запрете от правообладателей ОС

16:12 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предустановка RuStore будет обязательна на продаваемые в России гаджеты, даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем (ОС), сообщила пресс-служба правительства РФ. Кабмин утвердил дополнительные правила предустановки отечественного единого магазина приложений, соответствующее постановление подписано.

«Предустановка российского магазина приложений будет обязательной, даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур. Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров», — говорится в сообщении.

«Кроме того, правила предписывают изготовителям мобильных устройств обеспечить недискриминационное отображение на экране единого магазина приложений по сравнению с аналогичными программами других разработчиков, не менее благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов, автоматическое обновление, сохранение единого магазина приложений после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании электронных устройств», — добавили в кабмине.

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