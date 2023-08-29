Минпросвещения РФ опровергло исключение Пушкина и Гоголя из заданий ЕГЭ по литературе

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об исключении из заданий ЕГЭ по литературе произведений русских авторов первой половины XIX века, в частности Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя, не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Распространенная ранее информация об исключении произведений Д. И. Фонвизина, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ни одно произведение древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков не исключено из образовательной программы.