Верховный суд РФ установил право увольнять пьяного работника без медосвидетельствования
17:00 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд РФ установил право работодателя увольнять пьяного работника без медицинского освидетельствования. Это следует из материалов дела о восстановлении на работе слесаря оборонного завода, уволенного за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
«Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом», — определил Верховный суд.
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