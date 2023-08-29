Верховный суд РФ установил право увольнять пьяного работника без медосвидетельствования

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ установил право работодателя увольнять пьяного работника без медицинского освидетельствования. Это следует из материалов дела о восстановлении на работе слесаря оборонного завода, уволенного за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

«Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом», — определил Верховный суд.