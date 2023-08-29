Украинский беспилотник перехвачен над Черным морем
17:12 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он был перехвачен над Черным морем и потерпел крушение. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
«Сегодня около 13 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря», — отметили в ведомстве.
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