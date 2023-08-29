Мосгорсуд оставил в СИЗО Игоря Стрелкова, обвиняемого в призывах к экстремизму
17:32 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский городской суд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, обвиняемого в призывах к экстремизму, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Апелляционные жалобы защиты отклонить», — говорится в решении суда.
Игорь Стрелков был задержан в Москве 21 июля. Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ Москвы об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 18 сентября. Экс-главе Минобороны ДНР предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция вменяемой Стрелкову статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
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