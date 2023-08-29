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Ребенок погиб и пятеро пострадали при обстреле поселка Брянской области со стороны ВСУ

18:40 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек, в том числе ребенок, погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Климово Брянской области. Еще пять человек пострадали, сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — проинформировал глава региона.

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