Ребенок погиб и пятеро пострадали при обстреле поселка Брянской области со стороны ВСУ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек, в том числе ребенок, погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Климово Брянской области. Еще пять человек пострадали, сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — проинформировал глава региона.