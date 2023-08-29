Ребенок погиб и пятеро пострадали при обстреле поселка Брянской области со стороны ВСУ
18:40 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько человек, в том числе ребенок, погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Климово Брянской области. Еще пять человек пострадали, сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — проинформировал глава региона.
Новости
- 19:20 29.08.2023
- Нигерия намерена ослабить санкции против Нигера — советник президента
- 18:00 29.08.2023
- Пригожин похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга
- 17:32 29.08.2023
- Мосгорсуд оставил в СИЗО Игоря Стрелкова, обвиняемого в призывах к экстремизму
- 17:19 29.08.2023
- Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг высоко оценил достижения Москвы в сфере гостеприимства
- 17:12 29.08.2023
- Украинский беспилотник перехвачен над Черным морем
- 17:00 29.08.2023
- Верховный суд РФ установил право увольнять пьяного работника без медосвидетельствования
- 16:32 29.08.2023
- Минпросвещения РФ опровергло исключение Пушкина и Гоголя из заданий ЕГЭ по литературе
- 16:12 29.08.2023
- RuStore будет предустанавливаться на гаджеты в РФ даже при запрете от правообладателей ОС
- 16:00 29.08.2023
- Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций Запада с Шольцем, Макроном — Песков
- 15:32 29.08.2023
- Уровень зарплат у россиян должен расти — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать