Пригожин похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прощание с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным состоялось в присутствии его родных и близких на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник.

«Прощание с Евгением Пригожиным в соответствии с пожеланиями родственников прошло в присутствии только родных и близких», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Пригожина подтвердили, что церемония состоялась. «Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.