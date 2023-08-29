Пригожин похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга
18:00 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прощание с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным состоялось в присутствии его родных и близких на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник.
«Прощание с Евгением Пригожиным в соответствии с пожеланиями родственников прошло в присутствии только родных и близких», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Пригожина подтвердили, что церемония состоялась. «Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 17:32 29.08.2023
- Мосгорсуд оставил в СИЗО Игоря Стрелкова, обвиняемого в призывах к экстремизму
- 17:19 29.08.2023
- Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг высоко оценил достижения Москвы в сфере гостеприимства
- 17:12 29.08.2023
- Украинский беспилотник перехвачен над Черным морем
- 17:00 29.08.2023
- Верховный суд РФ установил право увольнять пьяного работника без медосвидетельствования
- 16:32 29.08.2023
- Минпросвещения РФ опровергло исключение Пушкина и Гоголя из заданий ЕГЭ по литературе
- 16:12 29.08.2023
- RuStore будет предустанавливаться на гаджеты в РФ даже при запрете от правообладателей ОС
- 16:00 29.08.2023
- Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций Запада с Шольцем, Макроном — Песков
- 15:32 29.08.2023
- Уровень зарплат у россиян должен расти — Путин
- 15:12 29.08.2023
- ВС РФ поразили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции разгрузки у Дорожного в ДНР
- 15:00 29.08.2023
- Вертолет ФСБ потерпел крушение в Челябинской области, все находившиеся на борту погибли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать