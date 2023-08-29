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НОВОСТИ

Пригожин похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга

18:00 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прощание с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным состоялось в присутствии его родных и близких на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник.

«Прощание с Евгением Пригожиным в соответствии с пожеланиями родственников прошло в присутствии только родных и близких», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Пригожина подтвердили, что церемония состоялась. «Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

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