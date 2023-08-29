Нигерия намерена ослабить санкции против Нигера — советник президента

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нигерия планирует смягчать санкции, введенные ранее против Нигера, чтобы ослабить негативный эффект на жителей страны. Об этом заявил старший советник президента Нигерии по связям с общественностью Аджури Нгелале.

«Мы будем смягчать, насколько это возможно, санкции, чтобы свести к минимуму воздействие на гражданское население Нигера», — заявил он в интервью нигерийской газете The Independent.

Решение о введении экономических и торговых санкций против Нигера было принято на саммите ЭКОВАС, который состоялся 30 июля. В частности, Нигерия прекратила поставки электроэнергии в республику 1 августа. Командующий гвардией Абдурахман Тчиани назвал санкции «незаконными и бесчеловечными». Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что 4,3 млн человек в Нигере нуждаются в гуманитарной помощи, при этом 3,3 млн, или более 10% населения страны, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, подавляющее большинство нуждающихся — это женщины и дети.