Минэнерго опровергло информацию, что зависшие на счетах рупии стали причиной падения рубля
20:00 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство энергетики России опровергло слова экономиста Задорнова, что зависшие на счетах рупии могли стать одной из причин падения рубля. В Минэнерго сообщили ТАСС, что мнение о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля не отражают реальное положение дел, так как нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, а задержки не носят системного характера.
«Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождением которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера. Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел», — сообщили ТАСС в министерстве.
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