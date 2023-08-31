ВС РФ нанесли ответный удар по обстрелявшим поселок Брянской области украинским военным

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные нанесли ответный удар по пунктам временной дислокации ВСУ, откуда был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО) поселок Климово Брянской области, в результате чего погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово подразделениями Министерства обороны РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Семеновка», — написал он.