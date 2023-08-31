ВС РФ нанесли ответный удар по обстрелявшим поселок Брянской области украинским военным
20:40 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные нанесли ответный удар по пунктам временной дислокации ВСУ, откуда был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО) поселок Климово Брянской области, в результате чего погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово подразделениями Министерства обороны РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Семеновка», — написал он.
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