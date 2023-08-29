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НОВОСТИ

Военные бундесвера проводят в Литве учения со стрельбами в акватории Балтийского моря

21:20 29.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Литве начались учения со стрельбами в Балтийском море. Их проведут военные ФРГ, сообщило командование литовской армии.

«С полигона Кайряй 29-30 августа будут проходить артиллерийские стрельбы из 155-миллиметровых гаубиц по целям в 15-20 км от берега Балтийского моря», — говорится в сообщении.

На время учений в акватории Балтики ограничат судоходство и закроют часть воздушного пространства.  Говорит Москва

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