Военные бундесвера проводят в Литве учения со стрельбами в акватории Балтийского моря
21:20 29.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Литве начались учения со стрельбами в Балтийском море. Их проведут военные ФРГ, сообщило командование литовской армии.
«С полигона Кайряй 29-30 августа будут проходить артиллерийские стрельбы из 155-миллиметровых гаубиц по целям в 15-20 км от берега Балтийского моря», — говорится в сообщении.
На время учений в акватории Балтики ограничат судоходство и закроют часть воздушного пространства. Говорит Москва
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