Песков подтвердил, что международного расследования катастрофы самолета Пригожина не будет

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расследование обстоятельств авиакатастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет носить внутрироссийский характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что бразильская сторона — производитель самолета Embraer — не будет участвовать в расследовании.

«Это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может», — сказал представитель Кремля.