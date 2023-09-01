ФРГ потеряет до 1,7 млн рабочих мест из-за высоких цен на энергоносители — исследование

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономике Германии грозит потеря до 1,7 млн рабочих мест в следующие 15 лет из-за высоких цен на энергоносители. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте берлинского аналитического центра Dezernat Zukunft.

По оценкам экспертов Института германской экономики (IW) в Кельне и международной консалтинговой фирмы Frontier Economics, если власти республики не примут необходимые меры для сдерживания цен, Германии как промышленному центру в ближайшие 10-15 лет грозит «снижение валовой добавленной стоимости на 1,7-4,5% из-за высоких затрат на энергоносители и основные материалы». Если события будут развиваться по умеренному сценарию, то страна потеряет «1,3 млн рабочих мест», в худшем случае без работы могут остаться «до 1,7 млн человек». Отмечается, что рост увольнений можно сдержать, однако «полностью избежать его не удастся».

Как отмечается в заявлении центра, «вопреки распространенным в настоящее время утверждениям», даже в долгосрочной перспективе после 2030 года цены на электроэнергию в Германии останутся выше, чем в Австралии, Испании, Марокко, Норвегии, ОАЭ, США и Чили. «В ходе энергетического поворота к 2045 году затраты на производство энергии в Германии снизятся, но даже в этом случае они будут до 100% выше, чем в таких благоприятных странах, как США», — говорится в тексте. В частности, эксперты прогнозируют, что себестоимость производства зеленого водорода в ФРГ будет от «30% до 65% дороже, чем средний показатель» в других вышеупомянутых странах.

Согласно результатам опроса Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK), опубликованным 29 августа, 52% германских фирм негативно оценивают влияние на свою деятельность политики энергетического перехода, проводимой властями страны. По словам заместителя гендиректора DIHK Ахима Деркса, многие германские предприятия беспокоятся о возможной нехватке энергоснабжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе и из-за роста цен на электричество как никогда раньше сомневаются в собственной конкурентоспособности.