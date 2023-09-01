В анкете для получения электронной визы в РФ «есть масса неудобных и ненужных вопросов» - член правления РСТ
18:20 30.08.2023 Источник: Интерфакс
"Ситуация с въездом начинает поворачиваться в лучшую сторону. Мы дождались электронной визы, решения вопроса по китайскому безвизу. Между тем, электронную визу в РФ технически очень сложно получить. Из 11 человек 7 получают отказ или им возвращают документы для уточнения. Хотя в анкете не видно, что нужно уточнять. Также есть проблемы с оплатой визового сбора", - рассказала она на пресс-конференции в среду.
Как отметила Левченко, вызывает вопросы и сама анкета. "Есть масса неудобных и ненужных вопросов, например, владеете ли вы техникой рукопашного боя. Это пугает партнеров и зарубежных клиентов, которым необходимо выкладывать всю информацию. Конечно, эта система значительно отличается от той замечательной электронной визы или карты болельщика, которая действовала во время ЧМ-2018", - сказала она.
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