Украинские техники ремонтируют технику из ФРГ порой наугад из-за незнания немецкого языка - СМИ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины испытывают сложности с инструкциями по ремонту поставленной техники немецкого производства из-за отсутствия перевода на английский или украинский языки. Об этом сообщил журнал Der Spiegel на своем сайте.

Издание ознакомилось с текстом письма, которое направили депутаты Андреас Шварц и Себастьян Шэфер на имя главы оборонного концерна Rheinmetall («Райнметалль») Армина Паппергера. В нем парламентарии обратили внимание руководителя фирмы, что украинским солдатам из-за незнания немецкого порой приходится разбираться в неполадках и заменять запчасти наугад.

Ранее депутаты уже отправили аналогичные послания в концерн Krauss-Maffei Wegmann и Профсоюз оборонной промышленности.