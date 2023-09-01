В Габоне временным главой страны стал командующий Гвардией

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные, захватившие власть в Габоне, назначили главой государства на переходный период командующего Республиканской гвардией Габона генерала Бриса Олиги Нгему. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление мятежников, зачитанное одним из них по габонскому телевидению.