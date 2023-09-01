Глава МИД Ирана посоветовал войскам США отправиться с Ближнего Востока «туда, откуда пришли»

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рекомендовал военнослужащим Соединенных Штатов покинуть регион Ближнего Востока. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с его сирийским коллегой Фейсалом Микдадом в Дамаске.

«США должны прекратить причинять страдания народам региона (Ближнего Востока — прим. ТАСС). Мы советуем американским военным вернуться туда, откуда они пришли», — заявил глава МИД Ирана, слова которого приводит сирийское агентство САНА. Министр отметил, что никто не сможет «разорвать связи, объединяющие страны региона».