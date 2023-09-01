Представитель ВС ВСУ сказал, сколько Украине надо истребителей F-16

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестьдесят американских истребителей F-16 будет достаточно украинским военным для выполнения боевых задач по противодействию воздушным ударам. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью изданию «Общественное. Новости».

«Пусть 60 самолетов. Пусть мы поставим их примерно по два самолета на оперативных аэродромах, в разных уголках страны», — сказал Игнат. По его мнению, в таком случае украинские воздушные силы смогут выполнять задачи по противодействию массированным ударам с использованием ракет и дронов. «Хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы», — сказал представитель Воздушных сил ВСУ.