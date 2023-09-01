За последнюю неделю Украина получила от ФРГ 10 «Леопардов» и 13 млн патронов

22:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФРГ в течение последних семи дней отправила киевскими властям 10 танков Leopard 1A5 и 13 миллионов патронов. Это следует из обновленного списка на сайте МО Германии.

Также за последнюю неделю Украине был поставлен радар TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников, полевой госпиталь, а также 4 грузовых автомобиля.