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НОВОСТИ

На северо-западе Европы зарегистрировано более 100 случаев заражения сальмонеллезом

23:00 30.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, объявленным в среду, заражения сальмонеллезом отмечены в 11 европейских странах, сообщают бельгийские СМИ.

Всего зарегистрировано 134 случая сальмонеллеза из-за потребления зараженного куриного мяса в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Швеции.

На Данию приходится, по меньшей мере, 97 заболевших. В Австрии зарегистрирована одна смерть от заболевания сальмонеллезом. Большинство заражений отмечено в период с января по август.

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