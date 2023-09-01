На северо-западе Европы зарегистрировано более 100 случаев заражения сальмонеллезом

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, объявленным в среду, заражения сальмонеллезом отмечены в 11 европейских странах, сообщают бельгийские СМИ.

Всего зарегистрировано 134 случая сальмонеллеза из-за потребления зараженного куриного мяса в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Швеции.

На Данию приходится, по меньшей мере, 97 заболевших. В Австрии зарегистрирована одна смерть от заболевания сальмонеллезом. Большинство заражений отмечено в период с января по август.