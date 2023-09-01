РФ наложила вето в СБ ООН на западную резолюцию по санкциям по Мали

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия использовала право вето в Совете Безопасности ООН при голосовании по западному проекту резолюции по санкциям в отношении Мали, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В документе говорилось о продолжении действующего с 2017 года санкционного режима до 31 августа следующего года, тогда как Россия настаивает на том, чтобы это продление было последним. Кроме того, отмечалось, что Совет Безопасности может в любой момент пересмотреть ограничения.