Си Цзиньпин, вероятно, пропустит саммит G20 в Индии — Reuters

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит «двадцатки» в Индию, который должен состояться на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным его источников среди официальных лиц в Индии и Китае, ожидается, что страну на мероприятии в Нью-Дели 9–10 сентября будет представлять премьер китайского Госсовета Ли Цян. Информация о причинах возможного отсутствия китайского лидера на саммите не приводится.