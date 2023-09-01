КНДР провела учения, имитирующие удары тактическим ядерным оружием по Южной Корее

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в ночь со среды на четверг провела учения подразделений Корейской народной армии (КНА) по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Республики Корея. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«КНА в среду вечером провела учения по тактическому ядерному удару, имитируя удары по основным командным центрам и оперативным аэродромам военных бандитов Республики Корея с применением тактики выжженной земли», — говорится в сообщении агентства.

В рамках учений с территории международного аэропорта Пхеньяна были запущены две тактические баллистические ракеты. Они пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 м над условными целями, успешно поразив их.