КНДР провела учения, имитирующие удары тактическим ядерным оружием по Южной Корее
09:32 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР в ночь со среды на четверг провела учения подразделений Корейской народной армии (КНА) по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Республики Корея. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«КНА в среду вечером провела учения по тактическому ядерному удару, имитируя удары по основным командным центрам и оперативным аэродромам военных бандитов Республики Корея с применением тактики выжженной земли», — говорится в сообщении агентства.
В рамках учений с территории международного аэропорта Пхеньяна были запущены две тактические баллистические ракеты. Они пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 м над условными целями, успешно поразив их.
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