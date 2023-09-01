Хакеры атаковали чешские банки и потребовали прекратить поддержку Украины

10:00 Источник: Lenta.ru

Пять банков в Чехии 30 августа подверглись кибератакам. Хакеры потребовали от учреждений прекратить поддержку Украины, передает агентство ČTK.

«Komerční Banka, ČSOB, Air Bank, Fio Banka и Česká spořitelna столкнулись в среду с техническими проблемами после так называемой DDoS-атаки, которая повлияла на доступность некоторых служб. Был также атакован сайт Пражской фондовой биржи», — указано в статье со ссылкой на данные Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ). Журналисты добавили, что хакеры относятся к пророссийской группировке NoName057. Lenta.Ru