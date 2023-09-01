США будут затягивать конфликт на Украине до выборов 2024 года, а потом бросят ее - экс-советник ЦРУ
10:05 31.08.2023 Источник: Известия
Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс 29 августа выразил мнение, что администрация Джо Байдена будет затягивать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы на его переизбрание.
«У Украины нет шансов на победу, но конфликт все равно может обостриться. Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение. Они действительно хотят продолжать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы Байдена на переизбрание. После этого Байден (в случае победы. — Ред.) бросит украинцев так же, как он бросил афганцев в августе 2021 года», — написал он в статье для The Daily Reckoning.
Как отметил Рикардс, Россия решительно побеждает в конфликте, а западные системы Patriot, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, танки Leopard и Challenger, боевые машины пехоты (БМП) Bradley и ракеты Storm Shadow не смогли переломить ход боевых действий. По его словам, в боестолкновениях погибли более 200 тыс. украинских военнослужащих. Известия
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