США распространили ограничения на поставки чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток - Reuters

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США расширили список стран, в отношении которых действуют ограничения на поставки чипов технологических корпораций Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD), включив в него несколько государств на Ближнем Востоке. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, ограничения будут распространяться на чипы для искусственного интеллекта. Какие именно страны затронут новые рестрикции, издание не поясняет. Как сообщили агентству в AMD, меры не окажут серьезного влияния на доходы компании. Как в свою очередь заявила Nvidia, американские чиновники считают, что этот шаг позволит Вашингтону сократить риски попадания этой высокотехнологичной продукции в Китай, где она может использоваться в том числе в военных целях.

В августе президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, ограничивающий американские инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая.