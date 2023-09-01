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КНР выступает резко против военных поставок США Тайваню — посольство в Вашингтоне

11:00 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает резко против военных поставок США Тайваню и призывает Вашингтон не провоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе. Об этом заявил ТАСС представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя планы американской администрации по выделению Тайбэю военной помощи на сумму до $80 млн.

«Китай выступает решительно против военных связей США и Тайваня и поставок вооружений. Эта позиция последовательная и недвусмысленная. США должны придерживаться принципа одного Китая и трех совместных коммюнике КНР и США, прекратить поставлять оружие Тайваню, перестать создавать новые предпосылки, которые могут привести к напряжению в Тайваньском проливе, и прекратить создавать риски миру и стабильность в Тайваньском проливе», — заявил он.

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