Более 40 рейсов были перенаправлены из-за ограничений в московских аэропортах

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за ограничения использования воздушного пространства в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов. В качестве запасных были использованы аэропорты Шереметьево, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород. В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения», — отметили в пресс-службе.