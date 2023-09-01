ВСУ подтвердили потерю двух украинских Ми-8
11:20 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили потерю двух вертолетов Ми-8 в подконтрольных Киеву районах ДНР. Соответствующее заявление сделал агентству РБК-Украина начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Накануне спикер 18-й бригады армейской авиации ВСУ Евгений Ракита информировал, что 29 августа на артемовском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. При этом Ракита ничего не сказал о потере воздушных судов.
По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, авария произошла в Краматорском районе, но причины ее неизвестны. «Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они выполняли боевую задачу», — сказал Евлаш.
«Предварительно, в результате катастрофы погибли шесть человек», — отметил он, добавив, что следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.
НОВОСТИ
- 22:40 01.09.2023
- Глава военной разведки Украины признал большие потери в рядах ВСУ
- 22:00 01.09.2023
- Минюст РФ внес главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иноагентов
- 21:20 01.09.2023
- Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
- 20:40 01.09.2023
- В ближайшие 2,5 года планируется выделить почти 2 трлн рублей на новые регионы — Путин
- 20:00 01.09.2023
- Серебряную медаль предложили вручать при условии получения 60 баллов за два ЕГЭ
- 19:57 01.09.2023
- Собянин и Мишустин открыли новое здание школы №1579 в Москворечье-Сабурово
- 19:20 01.09.2023
- Киев вновь обещал «рост числа атак» БПЛА по РФ и вновь уклонился от ответственности за них
- 18:40 01.09.2023
- На Украине хотят в три раза увеличить военный сбор
- 18:24 01.09.2023
- Сбер и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве
- 18:20 01.09.2023
- В 13 заявленных банках начали тестировать цифровой рубль - ЦБ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать