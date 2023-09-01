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ВСУ подтвердили потерю двух украинских Ми-8

11:20 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили потерю двух вертолетов Ми-8 в подконтрольных Киеву районах ДНР. Соответствующее заявление сделал агентству РБК-Украина начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Накануне спикер 18-й бригады армейской авиации ВСУ Евгений Ракита информировал, что 29 августа на артемовском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. При этом Ракита ничего не сказал о потере воздушных судов.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, авария произошла в Краматорском районе, но причины ее неизвестны. «Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они выполняли боевую задачу», — сказал Евлаш.

«Предварительно, в результате катастрофы погибли шесть человек», — отметил он, добавив, что следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

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