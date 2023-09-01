Минобороны Японии запросило рекордный бюджет, хочет закупить ракеты большой дальности

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Японии запросило рекордно высокий бюджет на 2024 финансовый год (апрель 2024 — март 2025 года) в объеме 7,739 трлн иен (около $53 млрд по текущему курсу), что более чем на 27% больше, чем текущие ассигнования на эти цели. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, бюджетная заявка предусматривает выделение 755 млрд иен ($5,17 млрд) на приобретение и разработку ракет большой дальности. Также предполагается начать разработку японской ракеты класса «воздух-воздух» для истребителей нового поколения и гиперзвуковых ракет-перехватчиков, которые Токио намерен создавать при сотрудничестве с Вашингтоном.

На укрепление сухопутных, морских и воздушных Сил самообороны ведомство рассчитывает потратить в следующем году 1,378 трлн иен ($9,44 млрд). Речь идет о закупках танков, создании новых эсминцев, способных нести ракеты большой дальности, и создании эскадрильи современных истребителей F35B.

Кроме того, 379,7 млрд иен ($2,5 млрд) должно быть выделено на строительство двух кораблей, оснащенных системой ПРО Aegis («Иджис»). В бюджетном запросе также содержатся заявки на выделение средств с целями развития систем кибербезопасности, создания разведывательных спутников, исследования в области лазеров и микроволн.