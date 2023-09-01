Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Великобритании
12:00 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бен Уоллес ушел с поста министра обороны Великобритании, который занимал с июля 2019 года. Его прошение об отставке на имя премьер-министра страны Риши Сунака было опубликовано на сайте правительства.
Еще в июле Уоллес заявил, что намерен покинуть кабмин в ходе очередных перестановок, запланированных Сунаком. Тогда министр отметил, что устал от политики. В своем письме он повторил, что хочет посвятить время тем сферам жизни, которыми пренебрегал из-за крайней занятости, и «открыть для себя новые возможности».
«Министерство обороны встало на путь к тому, чтобы снова стать структурой мирового класса, где служат лучшие в мире люди», — написал Уоллес, подчеркнув, что гордится тем, что за годы его работы ведомство стало более современным и теперь лучше финансируется. «Знаю, что вы согласны со мной в том, что нельзя возвращаться ко временам, когда расходы на оборону рассматривались правительством как необязательные и на вооруженных силах экономили. Я искренне верю, что в течение следующего десятилетия в мире будет расти нестабильность и станет менее безопасно. Мы оба (с Сунаком — прим. ТАСС) считаем, что пришло время инвестировать [в оборону]», — добавил он в обращении к Сунаку.
Вакантный пост занял глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Грант Шэппс .
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