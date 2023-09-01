Посольство Азербайджана в Ливане забросали бутылками с краской — МИД республики
12:05 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Азербайджана сообщил, что группа армян забросала здание посольства страны в Ливане бутылками с краской.
«Около 50 лиц армянского происхождения, проводившие акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, нанесли удары по ограде вокруг административного здания диппредставительства, забросали его принесенными с собой бутылками с краской и прикрепленными к ним взрывателями», — говорится в сообщении.
По данным внешнеполитического ведомства, в результате инцидента сотрудники посольства не пострадали.
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