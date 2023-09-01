Посольство Азербайджана в Ливане забросали бутылками с краской — МИД республики

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Азербайджана сообщил, что группа армян забросала здание посольства страны в Ливане бутылками с краской.

«Около 50 лиц армянского происхождения, проводившие акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, нанесли удары по ограде вокруг административного здания диппредставительства, забросали его принесенными с собой бутылками с краской и прикрепленными к ним взрывателями», — говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, в результате инцидента сотрудники посольства не пострадали.