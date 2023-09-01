На Украине сейчас осталось лишь 19,7 млн жителей, остальные — за границей, заявил Медведев
12:20 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вектор распада Украины отчетливо виден, так как на территории страны осталось лишь около половины населения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны — уже 17,9 млн. По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века», — написал политик в своем телеграм-канале. Он добавил, что в России «в сумме сейчас живут до 7,1 млн» людей, приехавших с Украины.
«Конечно, кто-то может вернуться, хотя верится в это с трудом. Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его „Украине“ скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать», — указал Медведев.
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