Две штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на запорожском направлении — Балицкий
12:32 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две штурмовые группы украинской армии уничтожены ночью в районе села Вербового восточнее Работина на запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«За эту ночь полностью уничтожены две штурмовые группы противника, которые предприняли попытку прорыва рубежа нашей обороны на окраине Вербового. Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен», — написал Балицкий в телеграм-канале.
По его оценке, активность украинских войск на этом участке линии соприкосновения снижается из-за потерь. «У противника на запорожском направлении все сильнее и сильнее проявляются явные признаки усталости, что, конечно, связано в первую очередь со слаженными действиями наших подразделений, которые каждый день дают жесткий отпор врагу, и с результатами наступления противника — колоссальными потерями. <…> Наша разведка сообщает, что у противника уже панические настроения», — заметил Балицкий.
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