В России нет и никогда не будет полного дистанционного образования — Кравцов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дистанционного образования в России нет и никогда не будет, потому что при таком формате обучения нет системы воспитания, общения с учителем и сверстниками. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«У нас нет дистанционного образования и быть не может, и не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что [в таком случае] нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками. Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении», — сказал он на десятом общероссийском родительском собрании.