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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян решил уйти в отставку

13:05 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян уходит в отставку. Как сообщает армянское госагентство Арменпресс, об этом говорится в заявлении Арутюняна.

«Завтра я подам народу и Национальному собранию (парламент — прим. ТАСС) Республики Арцах (НКР — прим. ТАСС) заявление об отставке с поста президента Республики Арцах. Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мои контакты со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели. Это обдуманное решение, принятое исключительно мной по результатам анализа имеющихся у меня данных», — отметил он.

Арутюнян добавил, что он подписал решение об увольнении с поста госминистра (председатель правительства) Гургена Нерсисяна, на его должность назначен секретарь Совбеза Самвел Шахраманян, у которого будут широкие полномочия.

Араик Арутюнян был избран президентом НКР в марте 2020 года. После окончания военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года многие политические силы в Карабахе и Армении требовали его отставки, заявив, что он несет ответственность за неудачный исход боевых действий.

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