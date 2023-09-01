Путин держит на постоянном контроле тему роста цен — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин держит на контроле и регулярно обсуждает с правительством тему роста цен, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть определеные инфляционные процессы. Инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня, но тем не менее речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, он постоянно ее обсуждает с правительством», — сказал представитель Кремля, комментируя рост цен на бензин и топливо и возможное повышение цен на потребительские товары.