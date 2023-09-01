На Аллу Пугачеву подали в суд для взыскания долгов за коммунальные услуги

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Газпром межрегионгаз Москва» подала в суд на певицу Аллу Пугачеву с требованием взыскать с нее долг за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке № 437 Троицкого района Москвы, куда поступило исковое заявление.

«В суд поступил иск ООО „Газпром межрегионгаз Москва“ к Пугачевой А. Б. о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — сказали в суде, не уточнив деталей иска. Дата рассмотрения пока не назначена.