Один из крупнейших за последние годы лесных пожаров в Геленджике полностью ликвидирован

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарным удалось полностью ликвидировать начавшийся во вторник лесной пожар на склоне хребта Маркотх в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Полностью ликвидирован пожар на склоне Маркотха в Геленджике. Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем. Оценка масштаба ущерба для лесного фонда еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго. Это еще одно напоминание, что необходимо обязательно соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно в лесу», — говорится в сообщении главы региона.