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Сбер призвал жертв мошенников не становится преступниками

13:10 31.08.2023

С начала года в Сбере зафиксировано 24 случая нападения на офисы и сотрудников банка, которые совершались под психологическим воздействием мошенников. Об этом и.о. директора Департамента безопасности Сбербанка Дмитрий Сафронов рассказал в интервью «Газете.Ru».

Злоумышленники из кол-центров на территории Украины сначала похищают деньги граждан, а потом для попытки дестабилизации ситуации в России склоняют их к преступным действиям, пояснил он. Такие граждане привлекаются к установленной законом ответственности, а чаще всего к уголовной, подчеркнул Дмитрий Сафронов. По его словам, в большинстве случает это ст. 213 УК РФ «Хулиганство» (наказание до 8 лет лишения свободы), а если будет причинен вред здоровью сотрудникам или посетителям офисов либо пострадает инфраструктура – ст. 205 УК РФ «Террористический акт», допускающая пожизненное лишение свободы. «Думаю, гражданам есть о чем задуматься, чтобы не превратиться из жертвы в преступника, – отметил он. – В настоящее время суды все чаще применяют практику вынесения приговора по этой статье».

Представитель Сбера также отметил, что классические нападения на офис банка или банкомат с целью хищения денег становятся реже. «Наши банкоматы и офисы надежно защищены. С начала этого года не было ни одного случая, когда преступнику удалось похитить деньги банка – все попытки провалились. Количество таких попыток также сократилось. За 7 месяцев 2022 года, например, преступники пытались атаковать наши банкоматы 53 раза, а за аналогичный период 2023 года – 39 раз. Это ниже на 26%», – сообщил Дмитрий Сафронов.

«Мы очень тесно сотрудничаем с правоохранительной системой страны в рамках действующего законодательства, – добавил Дмитрий Сафронов. – Это касается как расследования преступлений в отношении банка и клиентов, так и розыска других преступников полицией. В основном мы используем технологии, при помощи которых удается по косвенным признакам идентифицировать личность преступника и определить его вероятное местонахождение. Только с начала 2023 года при содействии сотрудников подразделений безопасности Сбера задержано более 1000 преступников».

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