Лукашенко назвал необоснованными требования Польши и Балтии вывести «Вагнер» из Белоруссии

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требования Польши и стран Балтии о выводе с территории Белоруссии ЧВК «Вагнер» являются необоснованными и глупыми. Об этом в ходе заседания Совета безопасности республики заявил ее президент Александр Лукашенко.

«Они (Польша и страны Балтии — прим. ТАСС) <…> уже требуют немедленного вывода их (бойцов ЧВК „Вагнер“ — прим. ТАСС) из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования, даже не просьбы и предложения, а требования», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.