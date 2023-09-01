Две трети россиян поддержали исключение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ — опрос

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 63% граждан поддержали бы исключение произведений авторов русской литературы начала XIX века, в частности, Александра Пушкина и Николая Гоголя из заданий ЕГЭ по литературе в 2024 году, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС опроса аналитического центра университета «Синергия».

Опрос проведен среди пяти тысяч жителей всех российских регионов от 18 лет. Ранее в СМИ появилась информация, что данные произведения исключены из демоверсии ЕГЭ-2024 в литературе. Позднее в Минпросвещения ее опровергли, пояснив, что в соответствии с российской традицией преподавания литературы произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ, тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева, а также о Великой Отечественной войне.

«63% граждан России положительно относятся к возможному исключению произведений авторов русской литературы XIX века из Единого госэкзамена по литературе в 2024 году. Противоположной точки зрения придерживаются 13% россиян», — говорится в исследовании.

Почти четверть (24%) респондентов придерживаются нейтральной позиции.

По мнению 51% поддержавших исключение классической литературы, написанной до середины XIX века, знания школьников по этим произведениям оцениваются в рамках сдачи ОГЭ после 9 класса, поэтому делать это повторно на ЕГЭ излишне, так как тем самым выпускников подвергают дополнительной нагрузке. Еще треть респондентов приветствуют тот факт, что на экзамене по литературе будет сделан акцент на более современных и актуальных произведениях.