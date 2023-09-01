Зеленский утверждает, что украинским оружием поражена цель на расстоянии 700 км

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ВСУ применили оружие украинского производства по цели на большом расстоянии.

«Минстратегпром (Министерство стратегической промышленности Украины — прим. ТАСС) доложило об успехах собственного производства, — сказал президент на селекторном совещании. — Успешно применено наше дальнобойное оружие — цель поражена в 700 километрах».

При этом Зеленский не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило.