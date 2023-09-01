Посол Франции в Нигере лишился дипломатической неприкосновенности

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский посол в Нигере больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, полиции было поручено принять необходимые меры для высылки главы диппредставительства Франции. Информации о сроках выдворения телеканал не привел.