Путин 1 сентября проведет урок «Разговор о важном», участие в нем примут 30 школьников

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 сентября, проведет открытый урок «Разговор о важном», сообщили в пресс-службе Кремля.

«1 сентября президент Путин в рамках проектов платформы „Россия — страна возможностей“ проведет открытый урок „Разговор о важном“, в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов», — отмечается в сообщении. В Кремле добавили, что также в этот день Путин совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции даст старт началу строительства в киргизских Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.