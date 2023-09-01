Путин 1 сентября проведет урок «Разговор о важном», участие в нем примут 30 школьников
16:00 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 сентября, проведет открытый урок «Разговор о важном», сообщили в пресс-службе Кремля.
«1 сентября президент Путин в рамках проектов платформы „Россия — страна возможностей“ проведет открытый урок „Разговор о важном“, в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов», — отмечается в сообщении. В Кремле добавили, что также в этот день Путин совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции даст старт началу строительства в киргизских Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
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