Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников — Мишустин
16:12 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России выделит дополнительно более 30 млрд рублей на повышение зарплат работников госучреждений. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.
«С начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен, а сегодня мы рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 млрд рублей», — сказал председатель правительства. Среди них, уточнил он, педагоги, врачи, а также те, кто занимаются вопросами науки и культуры. «Все они сотрудники федеральных государственных учреждений», — добавил премьер.
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